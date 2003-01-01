  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير عثمان أبو خرج يخضع لعملية قلب مفتوح في مستشفى "سوروكا"

الإثنين 22 يوليو 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن الأسير عثمان أبو خرج (48 عاماً) من محافظة جنين، خضع لعملية قلب مفتوح في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، بعد تدهور وضعه الصحي في التاسع من تموز الجاري، وعلى إثرها فقدَ قدرته على التنفس، وجرى نقله في حينه من معتقل "نفحة" حيث يقبع إلى المستشفى، وهناك خضع لعملية قسطرة، وأُجريت له عملية جراحية أخرى، وأخيراً خضع لعملية قلب مفتوح.

ولفت نادي الأسير في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن الأسير أبو خرج تعرض لإهمال طبي على مدار السنوات الماضية في معتقلات الاحتلال، وكانت نقطة التحول في مصير وضعه الصحي بعد خطأ طبي تعرض له، بعد أن زوده أطباء إدارة معتقلات الاحتلال، بحقنة ملوثة عام 2006، وتسببت فيه حينه بإصابته بالتهاب في الكبد، عدا عن أنه يعاني من مشاكل في القلب.

وبين أن المئات من الأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال يواجهون ذات المصير بسبب إجراءات الاحتلال التي حولت حاجة الأسرى وحقهم في العلاج إلى أداة للانتقام منهم.

ويقدر عدد الأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال بـ (700) أسير، منهم (11) أسيراً يعانون من السرطان.

يذكر أن الأسير أبو خرج معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد و(20) عاماً.

#سوروكا

الأكثر قراءة اليوم

فلكيا.. الكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

التنمية تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة بغزة والضفة

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن

هنية: نحن أمام سيناريو أبعد من حدود الجغرافيا وحماس تتحرك وفق ست أولويات!

فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!

تفاصيل وآلية جديدة للصرف.. صرف دفعة مالية للموظفين غدا الاثنين

مالية غزة: الآلية الجديدة للرواتب ستكلف خزينتنا 3.6 مليون شيكل

الأخبار الرئيسية

860x484

غزة : 6 إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي عقب مسيرة رفضًا للحصار

لهذا السبب .. إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل أخرى من أموال السلطة

تنديد فلسطيني واسع بمجزرة الهدم في القدس المحتلة والجهاد الاسلامي تهدد بالرد

o

الرئيس ينفي أمام المخابرات المصرية فرضه عقوبات على غزة وهذا ما قالته حماس ..

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن