موقع اميركي يكشف : دور قطري جديد في صفقة القرن

واشنطن/وكالات/

كشف موظف في البيت الأبيض امام دبلوماسي كبير في واشنطن، مضمون الاتفاق الذي تم بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وامير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني خلال زيارة الاخير الى واشنطن الاسبوع الماضي.

وحسب ما ذكره موقع "ميدل ايست افيرز" فقد تعهد الرئيس ترامب ببذل جهود لدى السعودية والامارات، من اجل حل مشكلة حصار قطر والسعي لعقد اجتماع للأطراف المعنية في واشنطن، بعد ان ينجز الجانب القطري متطلبات الاتفاق المذكور .

وقالت المصادر ان الاتفاق يشمل تطبيع علاقات دولة قطر بشكل تدريجي مع الولايات المتحدة الاميركية، بعد عملية اختبار نوايا القطريين، عبر إلزامهم بعدة خطوات واضحة ، ضمن الاتفاق، فيما وصفت المصادر المتطلبات الاميركية بانها تمثل خطوات انقلابية بالنسبة للسياسة القطرية.

واوضحت المصادر ان قطر قامت بعقد بصفقات مالية كبيرة مع الادارة الاميركية منها صفقة طائرات بوينغ اضافة الى عقود ضخمة ترتبط بشراء معدات اميركية. فيما تعهدت الدوحة قطر ببذل كل ما يلزم سياسيا واعلاميا وعلى مستوى العلاقات العامة للمساعدة في تسهيل صفقة القرن .

وتشمل الخطوات القطرية شروع الإعلام القطري والإعلام التابع له بعملية تخفيف تدريجية للحملات ضد إدارة الرئيس ترامب وصفقة القرن فيما نوهت مصادر قطرية الى ان ان عضو الكنيست السابق الدكتور عزمي بشارة سيتولى عملية تدوير الزوايا إعلاميا من خلال المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، الذي سيبلور خطابا إعلاميا جديدا

وتشمل الخطوات ايضا شروع قطر بعملية تطويع لموقف جماعة الاخوان المسلمين علما ان تقاربا اردنيا قطريا حصل مؤخرا لعبت الادارة الامريكية دورا كبير فيه.

وفي سياق متصل كشفت مصادر اميركية عن ان الدعوة التي وجهها زعيم المعارضة في البرلمان التركي، كمال كيليتشدار أوغلو، لأردوغان لطرد الاخوان من تركيا والتصالح مع مصر، مبنية على معلومات حصل عليها أوغلو، حول التوجه الاميركي الجديد، الهادف الى الضغط والتضييق على جماعة الاخوان المسلمين لضمان موافقتها ودعمها لصفقة القرن، وهو الأمر الذي تعهدت القيادة القطرية بإنجازه.

واكدت المصادر الاميركية، ان الرئيس ترامب نجح من خلال "الصفقة" مع تميم بالحصول على عقود ضخمة تخدم سياسته الاقتصادية ولكنه في نفس الوقت ينظر باهتمام كبير الى الدور الذي ستلعبه قطر في دعم صفقة القرن سياسيا واعلاميا، وبشكل جدي، خصوصا وأنها تملك اوراقا مهمة على مستوى العلاقات بجماعة الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية الأخرى، اضافة الى تنسيقها الكبير مع ايران في ملفات متعددة، الأمر الذي طرحه ترامب بقوة في الاجتماع، طالبا من تميم وقف التعاون العسكري والأمني مع طهران، بشكل فوري.

وتشير المصادر الى ان الرئيس ترامب عرض امام الأمير تميم معلومات موثقة حول الأدوار التي لعبتها قطر في دعم الجماعات الاسلامية المتطرفة، التي ساهمت في زعزعة امن المنطقة والعالم، اضافة الى معطيات بالغة الدقة حول التعاون القطري الايراني على مستوى تبادل المعلومات وتسهيل انتقال الأموال والأسلحة عبر مناطق مختلفة في العالم..

كما قدم الجانب الاميركي حسب المصادر وثائق ومعلومات حول تمويل قطر لحزب الله العراق، خلال صفقة إطلاق سراح الأمراء القطريين، الذين خطفهم الحزب في العراق، حيث اكد ترامب ان اموال "الفدية القطرية" استخدمت في قتل الجنود الاميركيين في العراق، وان الموضوع، في حال سلك الطرق القضائية في الولايات المتحدة سيكون له تداعيات خطيرة على قطر.

من جانبه أبدى امير قطر حسب المصادر رغبة بالتعاون الجدي وفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة.

واعتبرت المصادر ان قطر امام امتحان الفرصة الأخيرة بالنسبة لإدارة ترامب، التي أرهقتها عمليات التلاعب والمراوغة القطرية خلال الفترة السابقة.