غزة : 6 إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي عقب مسيرة رفضًا للحصار

غزة / سما /

أصيب ستة مواطنين، اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرة احتجاجًا على استمرار الحصار الإسرائيلي.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المتظاهرين عقب وصولهم لمنطقة ملكة شرق مدينة غزة حيث تم نقل الإصابات إلى مستشفى الشفاء، ومن بين المصابين المصور الصحفي محمد العرابيد.

وكانت مسيرة تضم عشرات الشاحنات، حملت عددًا من المواطنين على متنها خرجت رفضًا للحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عامًا على القطاع.

وانطلقت المسيرة التي حملت اسم "عائدون .. وسنكسر الحصار" من مفترق حمودة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، باتجاه دوار ملكة إلى الشرق من مدينة غزة، مخترقةً طريق صلاح الدين الرئيسي.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ولافتات تدعو لرفع الحصار الذي وصفوه بـ "الظالم" ضد قطاع غزة مشيرين إلى تأثيره الكبير على واقع الاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك في وقت شل فيه إضراب دعا له اتحاد المقاولين، كافة مشاريع الأونروا بغزة احتجاجًا على سياسات الوكالة في سداد الديون المتراكمة لصالح الشركات.