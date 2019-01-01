  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : 6 إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي عقب مسيرة رفضًا للحصار

الإثنين 22 يوليو 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : 6 إصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي عقب مسيرة رفضًا للحصار


غزة / سما /

أصيب ستة مواطنين، اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرة احتجاجًا على استمرار الحصار الإسرائيلي.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المتظاهرين عقب وصولهم لمنطقة ملكة شرق مدينة غزة حيث تم نقل الإصابات إلى مستشفى الشفاء، ومن بين المصابين المصور الصحفي محمد العرابيد.

وكانت مسيرة تضم عشرات الشاحنات، حملت عددًا من المواطنين على متنها خرجت رفضًا للحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عامًا على القطاع.

وانطلقت المسيرة التي حملت اسم "عائدون .. وسنكسر الحصار" من مفترق حمودة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، باتجاه دوار ملكة إلى الشرق من مدينة غزة، مخترقةً طريق صلاح الدين الرئيسي.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ولافتات تدعو لرفع الحصار الذي وصفوه بـ "الظالم" ضد قطاع غزة مشيرين إلى تأثيره الكبير على واقع الاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك في وقت شل فيه إضراب دعا له اتحاد المقاولين، كافة مشاريع الأونروا بغزة احتجاجًا على سياسات الوكالة في سداد الديون المتراكمة لصالح الشركات.

الأكثر قراءة اليوم

فلكيا.. الكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

التنمية تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة بغزة والضفة

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن

هنية: نحن أمام سيناريو أبعد من حدود الجغرافيا وحماس تتحرك وفق ست أولويات!

فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!

تفاصيل وآلية جديدة للصرف.. صرف دفعة مالية للموظفين غدا الاثنين

مالية غزة: الآلية الجديدة للرواتب ستكلف خزينتنا 3.6 مليون شيكل

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب .. إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل أخرى من أموال السلطة

تنديد فلسطيني واسع بمجزرة الهدم في القدس المحتلة والجهاد الاسلامي تهدد بالرد

o

الرئيس ينفي أمام المخابرات المصرية فرضه عقوبات على غزة وهذا ما قالته حماس ..

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن

كوشنر

كوشنر سيصل الى اسرائيل و 5 دول عربية الاسبوع المقبل لبحث صفقة القرن