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بالفيديو .. فنان صيني شهير يتعرض للطعن على خشبة المسرح

الإثنين 22 يوليو 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو .. فنان صيني شهير يتعرض للطعن على خشبة المسرح


وكالات / سما /

التعرض للطعن هو المصير الذي واجهه الممثل والمنتج الصيني الشهير سايمون، وذلك أثناء تحدثه على خشبة المسرح في إحدى الفعاليات الترويجية في الصين.

وبحسب شبكة البي بي سي، وكان النجم الصيني الحائز على العديد من الجوائز، متواجد بمدينة تشانجان عندما وقع الحادث.

ويوضح فيديو متداول على موقع "ويبو" الموازي لموقع التغريدات تويتر في الصين، رجل يقترب من المسرح و يندفع نحو الممثل الشهير ويقدم على طعنه أمام الحاضرين.

وأوضح مدير النجم الصيني بان إصابة موكله غير مهددة للحياة حيث تم نقله إلى المستشفى على الفور، بعد تعرضه للحادث المؤسف.

وقال ليستر مو جي مان مدير الفنان الصيني لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست "أن موكله طعن في بطنه وذراعه ، لكنه كان في وعيه بعد مواجهته حادث الطعن.

وكان الممثل البالغ من العمر 64 عاما يحضر عند افتتاح متجر جديد في تشونغشان في مقاطعة قوانجدونج الجنوبية يوم السبت، حين تعرض للطعن من قبل أحد الأشخاص.

#فنان صيني #المسرح

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