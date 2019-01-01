  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فيس بوك يطلق تصميم ماسنجر الجديد لنسخة الويب

الإثنين 22 يوليو 2019 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيس بوك يطلق تصميم ماسنجر الجديد لنسخة الويب


وكالات / سما /

أتاحت شركة فيس بوك خلال العام الماضى تصميم جديد لتطبيق ماسنجر التابع لها وذلك على منصتى أندرويد و iOS ، من أجل تضمين لغة تصميم أكثر وضوحا وبساطة، إلا أن الشركة بدأت اليوم فى توفير هذا التصميم الجديد للمستخدمين على منصة الويب، حيث سيجد مستخدمى تطبيق فيس بوك ماسنجر على الويب أن واجهة التطبيق تشبه إلى حد كبير واجهة التطبيق على الهاتف المحمول.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن الشركة تستعد أيضا خلال الفترة المقبلة لطرح هذا التصميم الجديد للمستخدمين على إصدار سطح المكتب فى وقت لاحق من هذا العام إلى جانب الميزات الجديدة التى تهدف إلى التركيز على ما يفضله المستخدمين على فيس بوك وذلك لأكثر المجموعات والأحداث تشابها.

على جانب أخر، تم فى وقت سابق حذف تطبيقى فيس بوك وفيس بوك ماسنجر من متجر مايكروسوفت "Windows Phone Store"، وهو ما يعنى أن مستخدمى منصة ويندوز فون لن يكونوا قادرين على تحميل هذين التطبيقين مرة أخرى أو الحصول على تحديثات لهما، حيث سيكون أمامهما فقط نظام أندرويد وiOS.

#فيس بوك #ماسنجر

الأكثر قراءة اليوم

فلكيا.. الكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

التنمية تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة بغزة والضفة

هنية: نحن أمام سيناريو أبعد من حدود الجغرافيا وحماس تتحرك وفق ست أولويات!

فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!

تفاصيل وآلية جديدة للصرف.. صرف دفعة مالية للموظفين غدا الاثنين

مالية غزة: الآلية الجديدة للرواتب ستكلف خزينتنا 3.6 مليون شيكل

كاتب إسرائيلي يهاجم غرينبلات "المحرض" ويصفه بـ"قزم ترامب"

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب .. إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل أخرى من أموال السلطة

تنديد فلسطيني واسع بمجزرة الهدم في القدس المحتلة والجهاد الاسلامي تهدد بالرد

o

الرئيس ينفي أمام المخابرات المصرية فرضه عقوبات على غزة وهذا ما قالته حماس ..

512283M

الاحتلال يخلي المئات من حي وادي حمص ويهدم 100 شقة سكنية

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن