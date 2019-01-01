فيس بوك يطلق تصميم ماسنجر الجديد لنسخة الويب

وكالات / سما /

أتاحت شركة فيس بوك خلال العام الماضى تصميم جديد لتطبيق ماسنجر التابع لها وذلك على منصتى أندرويد و iOS ، من أجل تضمين لغة تصميم أكثر وضوحا وبساطة، إلا أن الشركة بدأت اليوم فى توفير هذا التصميم الجديد للمستخدمين على منصة الويب، حيث سيجد مستخدمى تطبيق فيس بوك ماسنجر على الويب أن واجهة التطبيق تشبه إلى حد كبير واجهة التطبيق على الهاتف المحمول.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن الشركة تستعد أيضا خلال الفترة المقبلة لطرح هذا التصميم الجديد للمستخدمين على إصدار سطح المكتب فى وقت لاحق من هذا العام إلى جانب الميزات الجديدة التى تهدف إلى التركيز على ما يفضله المستخدمين على فيس بوك وذلك لأكثر المجموعات والأحداث تشابها.

على جانب أخر، تم فى وقت سابق حذف تطبيقى فيس بوك وفيس بوك ماسنجر من متجر مايكروسوفت "Windows Phone Store"، وهو ما يعنى أن مستخدمى منصة ويندوز فون لن يكونوا قادرين على تحميل هذين التطبيقين مرة أخرى أو الحصول على تحديثات لهما، حيث سيكون أمامهما فقط نظام أندرويد وiOS.