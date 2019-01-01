بهذه الطريقة.. أرسل صورا عالية الجودة عبر واتساب

وكالات / سما /

يواجه مستخدمو العديد من تطبيقات التراسل مشكلة ضغط الصور المرسلة عبر التطبيق، وهذا بدوره يقلل من جودة الصور المرسلة، وهذا بالطبع يشمل تطبيق واتساب.

ولكن لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة في واتساب تُمكنك من إرسال صور عالية الجودة دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيق تابع لجهة خارجية أو ضغط الصور وفقد الكثير من جودتها.

تتمثل الطريقة في أن تجعل واتساب يعتقد أنك ترسل مستندًا، بدلا من صورة، وللبدء ستحتاج إلى تغيير امتداد الصور التي سترسلها وحفظها بصيغ ملفات أخرى، وسواء كنت تستخدم نظام التشغيل (أندرويد) Android، أو (آي أو إس) iOS أيضًا، فإنك ستتبع الطريقة نفسها.

أولًا بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد:

يمكنك القيام بذلك عن طريق إعادة تسمية صورتك كملف بصيغة pdf أو doc في مدير الملفات، مما يؤدي إلى حفظها بامتداد مختلف عن امتداد الصور.

بعد ذلك، عند إرسال الصور إلى المستلم، اطلب منهم إعادة تسمية الصورة في مدير الملفات الخاص به بتنسيق jpg. وستظهر الصورة الأصلية غير المضغوطة له.

طريقة أخرى:

يمكن أن تكون هذه الطريقة أقصر من الطريقة المذكورة أعلاه، وتتلخص في إرسال الصور كمستند، بدلاً من اختيار إرسال صور من المعرض مباشرة.

• انتقل إلى تطبيق واتساب، وحدد جهة الاتصال التي سترسل لها صور.

• اضغط على علامة إضافة مرفق إلى رسالتك، ثم حدد (مستند) Document.

• يجب أن تجد صورك في مجلد خاص، إذا لم تشاهده فاضغط على خيار (استعراض مستندات أخرى) Browse other docs، وستظهر لك الصور بحجمها الطبيعي، حيث يمكنك إرسالها دون أي ضغط.

ثانيًا بالنسبة لمستخدمي (آي أو إس) iOS:

يمكن حفظ الصور في تطبيق الملفات، ولكن يجب عليك تحديد مجلد، إما لتطبيق موجود بالفعل على هاتفك أو على iCloud Drive، أو يمكنك استخدام مجلد Word لأي صورة لا تريد إرسالها إلى iCloud، وبمجرد قيامك بحفظ الصور، حدد جهة اتصال واتساب التي سترسل لها.

• اضغط على علامة إضافة مرفق إلى رسالتك، ثم حدد (مستند) Document بدلاً من (صورة) Photo.

• سيؤدي ذلك إلى سحب الملفات الخاصة بك، ومن هنا يمكنك العثور على الصور وتحديدها، حيث يمكن إرسالها كمستندات غير مضغوطة بدلاً من صور مضغوطة.

هناك أيضًا عدد من خيارات الطرف الثالث الأخرى مثل: (دروبوكس) Dropbox، و(ايفرنوت) Evernote، و(صور جوجل) Google Photos، وغيرها، ولكن إذا كنت ترغب في إرسال صورة عالية الجودة دون الحاجة إلى الابتعاد عن واتساب، فهذه هي أسهل طرق للقيام بذلك.