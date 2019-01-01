كيف تؤثر الفيتامينات على وظائف جسم الانسان؟

وكالات / سما /

الفيتامينات من أهم المغذيات لوظائف الجسم، لكن الإفراط في تناول أي شيء بما في ذلك العناصر المفيدة يأتي بنتائج عكسية. ونظراً لتوفر الكثير من منتجات مكملات الفيتامينات، ومحاولات البعض تعويض الإحساس بالإرهاق الناتج عن السهر عن طريق دعم الجسم بهذه المغذيات، قد يتم تجاوز الجرعة. كما يتناول البعض مكملات من أجل الوقاية من أمراض، فتحدث زيادة غير مطلوبة.

وتوجد فيتامينات معينة لا ينبغي الإفراط في تناولها، هي:

فيتامين "أ". يمكنك الحصول على هذا الفيتامين من الخضروات والفواكه البرتقالية، ومن الكبد واللحوم الحمراء والأسماك. وعند زيادة مستواه في الجسم يحدث: صداع، وطفح جلدي، ودوخة، وزيادة في الضغط الداخلي، وتتضرر خلايا الكبد نتيجة ارتفاع مستوى السُّمّية.

فيتامين "د". الشكوى الشائعة بخصوص فيتامين "د" هي نقصه، لكن قد تحدث زيادته نتيجة كثرة التعرّض لأشعة الشمس. وتؤدي الزيادة إلى تراكم الكالسيوم في الجسم، فيرتفع ضغط الدم وتتزايد ضربات القلب. كما تؤدي زيادة الفيتامين إلى نقص الشهية وانخفاض الوزن، وصداع، وقد تتضرر خلايا الكلى.

فيتامين "سي". لا تنتج عن زيادة فيتامين "سي" آثار تهدد سلامة الجسم، لكن يحدث إسهال، ودوخة وانقباضات في البطن، ومع الوقت يتراكم حصى الكلى.

فيتامين "إي". هذا الفيتامين ضروري لوظائف المناعة، ومنع جلطات الدم. لكن الإفراط في تناوله يزيد النزيف في حالة الجروح، ويزيد خطر الإصابة بالسرطان. ولا يمكن أن تحدث زيادة في مستواه بالجسم عن طريق الأكل، وإنما عند تناول مكملات تحتوي على هذا الفيتامين، لذلك عليك استشارة الطبيب قبل تناول مكملات فيتامين "إي".

فيتامين "ب6". يقوم هذا الفيتامين بتحويل السكر والبروتين إلى طاقة يستفيد منها الجسم، كما يحفّز الجهاز العصبي، ويقلل الاكتئاب. وتؤدي زيادة جرعة فيتامين "ب6" إلى تلف الخلايا العصبية، و حساسية العين للضوء، والدوخة.