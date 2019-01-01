  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة عشرات المواطنين باعتداء قوات الاحتلال خلال تدميرها منازل "واد حمص"

الإثنين 22 يوليو 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عشرات المواطنين باعتداء قوات الاحتلال خلال تدميرها منازل "واد حمص"


القدس المحتلة / سما /

أصيب أكثر من عشرة مواطنين من سكان حي واد الحمص، اليوم الاثنين، ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة باعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب وبرشهم بالغاز الحارق على الوجه خلال عمليات الهدم المتواصلة في المنطقة، إضافة إلى اطلاق قنابل صوتية حارقة وغازية سامة ورصاص مطاطي عليهم لإبعادهم عن المنطقة.

وذكرت مصادر اعلامية : إن قوات الاحتلال فرضت حصارا عسكريا محكما على المنطقة، وسط محاولات من ساعات الصباح لإخلاء سكان البنايات التي تم فعلياً هدمها وبنايات أخرى تم تفخيخها بزرع أصابع الديناميت المتفجرة لهدمها، خاصة بناية المواطن محمد ادريس أبو طير.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت فجر اليوم على عائلة المواطن اسماعيل أبو سرحان ورش أفرادها بغاز الفلفل والقاء القنابل الصوتية عليهم قبل البدء بعمليه الهدم.

الى ذلك، أعلن الاحتلال أنه دفع بـ900 عنصر من أفراد شرطته وجنوده الى منطقة واد الحمص وعشرات الآليات العسكرية و"البلدوزرات" لتنفيذ أكبر عملية هدم جماعي في القدس، بحجة قرب البنايات من جدار الضم والتوسع العنصري.

 
#واد حمص #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

فلكيا.. الكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

التنمية تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة بغزة والضفة

هنية: نحن أمام سيناريو أبعد من حدود الجغرافيا وحماس تتحرك وفق ست أولويات!

فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!

تفاصيل وآلية جديدة للصرف.. صرف دفعة مالية للموظفين غدا الاثنين

مالية غزة: الآلية الجديدة للرواتب ستكلف خزينتنا 3.6 مليون شيكل

كاتب إسرائيلي يهاجم غرينبلات "المحرض" ويصفه بـ"قزم ترامب"

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب .. إسرائيل تتجه لخصم 700 مليون شيكل أخرى من أموال السلطة

تنديد فلسطيني واسع بمجزرة الهدم في القدس المحتلة والجهاد الاسلامي تهدد بالرد

o

الرئيس ينفي أمام المخابرات المصرية فرضه عقوبات على غزة وهذا ما قالته حماس ..

512283M

الاحتلال يخلي المئات من حي وادي حمص ويهدم 100 شقة سكنية

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن