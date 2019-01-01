مدافع غزة الرياضي ينضم لصفوف الحوانين

غزة / سما /

أبرم نادي اتحاد بيت حانون الرياضي, صفقته الثانية عشرة في الانتقالات الصيفية الجارية, ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأعلن اتحاد بيت حانون الرياضي, عن ضم المدافع منصور أبو غنيمة مدة موسم واحد قادما من صفوف غزة الرياضي.

وسبق لبطل دوري الأولى التعاقد مع 11 لاعبا هم: يوسف سالم، ومحمد القاضي، ورامي الطريفي، وعلي شبير، ومحمد سلمان، وسفيان كريزم, ومحمد نصار, وبهاء الدعالسة, ومعتز القططي, ومحمد المشوخي, وباسل الصباحين.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي احتل المركز الأول في دوري الأولى برصيد 51 نقطة, ما جعله يصعد لدوري الأضواء في الموسم المقبل.