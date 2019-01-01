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المجمع يحسم قمة الطاولة مع شباب خانيونس

الإثنين 22 يوليو 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجمع يحسم قمة الطاولة مع شباب خانيونس


غزة / سما /

حسم المجمع الإسلامي موقعة القمة مع شباب خانيونس (3-0), ضمن منافسات الجولة التاسعة من مرحلة إياب دوري الطاولة.

وتفوق يسري أبو سيف من المجمع على نظيره حاتم وادي من شباب خانيونس (3-2), تبعه زميله عبد الله السقا بالفوز على جمال القيسي (3-0), وبنفس النتيجة انتصر حسام الباز على مصطفى سلامة.

ورفع المجمع الإسلامي رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد شباب خانيونس 37 نقطة في المركز الثاني, بفارق نقطة واحدة أمام فلسطين قبل لقائهما في الأسبوع المقبل.

وفي مباريات أخرى, فاز فلسطين على شباب البريج (3-1), وبنفس النتيجة انتصر شباب كندا على خدمات المغازي, وخدمات البريج على اليرموك.

وحقق الصداقة انتصارا شاقا على خدمات خانيونس (3-2), بينما حسم غزة الرياضي موقعة الأقصى بسهولة (3-0).

#المجمع الاسلامي

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