مبابي يخطط لمغادرة باريس نهاية الموسم

وكالات / سما /

في ظل الوضع المُعقد لنيمار داخل نادي باريس سان جيرمان واقترابه من الخروج فإنه من المنتظر أن يصبح كيليان مبابي صاحب الدور الرئيسي داخل النادي العاصمي الفرنسي.

ويعول النادي على اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2018 على قيادة خط هجوم الفريق في الموسم الجديد، مع مغادرة النجم البرازيلي نيمار.

لكن على الرغم من وضوح هذه الصورة، فإن مبابي مازال غير متأكد من مستقبله داخل النادي حيث أنه يفكر بشكلٍ جدي في الانتقال لفريق آخر مطلع الموسم القادم 2020/2021.

ويحظى الجوهرة الفرنسية باهتمام ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي به، ومن المنتظر أن يكون الهدف الرئيسي للريال في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس ينتهي في 30 يونيو 2022 وهذا يعني أن الاهتمام سوف يتزايد به في نهاية الموسم وخاصة وأن اللاعب يرفض حتى الآن الجلوس مع ليوناردو للحديث حول تمديد عقده مع النادي الباريسي.

وحسب صحيفة لو باريزيان فإن اللاعب يُحبذ عدم التجديد واستمرار الوضع على ماهو عليه في الوقت الحالي ليكون وضعه أكثر قوة في نهاية الموسم إذا طلب المغادرة.