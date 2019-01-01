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ماتا : أتمنى بقاء بوجبا الإيجابي مع مانشستر يونايتد

الإثنين 22 يوليو 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماتا : أتمنى بقاء بوجبا الإيجابي مع مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

صرح الإسباني خوان ماتا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه يتمنى استمرار زميله الفرنسي بول بوجبا مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل لأنه يعتبر من أبرز لاعبي اليونايتد.

وارتبط اسم بول بوجبا بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث صرح اللاعب بنفسه عن رغبته في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر.

ويعتبر نادي ريال مدريد الإسباني هو أبرز المهتمين بضمه هذا الصيف، بناءً على طلب مباشر من زين الدين زيدان مدرب المرينجي الحالي.

وبجانب ريال مدريد، هناك أيضًا يوفنتوس الإيطالي فريق بوجبا السابق، حيث أشارت شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الإيطالية بأن فابيو باراتيشي المدير الرياضي لليوفي قد اجتمع مع إدارة اليونايتد للتفاوض حول إمكانية ضم النجم الفرنسي.

وتحدث خوان ماتا حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “نحن نعرف بوجبا جيدًا، فهو لاعب خط وسط رائع ومميز، وشخص إيجابي للغاية، وله تأثير جيد على الجميع”.

وأضاف “أعتقد بأنه سعيد هنا، ولكني لا أرغب في التحدث عن مستقبل لاعبين آخرين، أفضل الحديث عن نفسي فقط”.

وتابع “بصفتي زميل وصديق بول بوجبا، فأنا بكل تأكيد أتمنى استمراره معنا، وأن يكون سعيدًا لأنه لاعب هام جدًا بالنسبة لنا”.

#خوان ماتا #مانشستر يونايتد #بول بوجبا

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