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تطورات جديدة على انتقال إيكاردي إلى نابولي

الإثنين 22 يوليو 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات جديدة على انتقال إيكاردي إلى نابولي


وكالات / سما /

شهدت الساعات الأخيرة تطورات على مستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ، حيث كشفت الصحافة الإيطالية عن إمكانية انضمامه إلى صفوف نابولي بدلاً من يوفنتوس.

ووضع أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الجديد عدداً من لاعبي الفريق على قائمة المغادرين ، من بينهم ماورو إيكاردي ورادا ناينجولان ، وهنالك عدة أندية مهتمة بالهداف الأرجنتيني من بينها نابولي ويوفنتوس.

ووفقاً لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” فإن مسار إيكاردي يتجه نحو نابولي بدلاً من يوفنتوس ، الذي يسعى للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن جهتها أكدت صحيفة “كويريري ديلو سبورت” أن إيكاردي منفتح على اقتراح رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس ، حيث أنه سيجري اتصالاً مع المدرب كارلو أنشيلوتي ، قبل أن يصل اللاعب إلى ملعب سان باولو في الأيام القليلة القادمة.

وكان هنالك اجتماع قبل أسبوعين بين المدير الرياضي جونتولي ووكيلة إعمال ماورو وزوجته واندا نارا.

ومن الممكن أن تكلف صفقة إيكاردي خزائن نابولي 60-70 مليون يورو.

#ماورو إيكاردي #يوفنتوس

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