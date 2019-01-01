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الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة

الإثنين 22 يوليو 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 16 مواطناً من الضفة.

وبين نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: لؤي مهباش عمرو، وأسامة عبيدو، وثمين أحمد حلايقة، ويونس محمد أبو رميله، ووائل يوسف الحروب، ومجدي محمد أبو عياش، وأحمد يعقوب الشمالي. 

كما اعتقلت قوات الاحتلال من محافظة اللواء المتقاعد محمد طاهر جبر (74 عاماً)، ومن محافظة جنين اعتقلت كلا من عبد القادر، ومحمد ابو الرب.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله، وهم: أحمد صبحي البرغوثي، وعدي نخلة، ومصباح الكنش، وثلاثة مواطنين آخرين من محافظة نابلس وهم: أحمد علي يامين، وقصي نزار عديلي، وعبد الله واصف دويكات.

#الاحتلال

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