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سلطات الاحتلال تُصدر حكماً انتقامياً بحق الأسير إسلام أبو حميد بالسجن المؤبد

الإثنين 22 يوليو 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة عوفر العسكرية أصدرت اليوم الاثنين حكماً انتقامياً بحق الأسير إسلام محمد يوسف ناجي أبو حميد (34 عاماً) من مخيم الأمعري جنوبي رام الله، بالسجن المؤبد مع إلزامه دفع تعويض مالي بقيمة 258 ألف شيقل لعائلة الجندي القتيل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن سلطات الاحتلال كانت قد أدانت الأسير أبو حميد بتهمة قتل جندي إسرائيلي أثناء اقتحام المخيم من قبل جيش الاحتلال خلال شهر أيار من العام الماضي، وعقب ذلك جرى اعتقال الشاب اسلام بتاريخ 6/6/2018، وتعرض لتحقيق قاس ومكثف في مركز توقيف المسكوبية.

ولفتت إلى أن عائلة أبو حميد هي أحدى ضحايا بطش الاحتلال وسياسته الانتقامية، حيث استمرت عملية ملاحقة الاحتلال للعائلة منذ استشهاد نجلها عبد المنعم أبو حميد عام 1994، وتعرض منزلهم للهدم ثلاث مرات، خلال عامي 1994 و2003،  ومؤخراً خلال عام 2018.

يذكر أن جميع أبناء عائلة أبو حميد في معتقلات الاحتلال، منهم أربعة يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد لعدة مرات منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وهم: (ناصر، ونصر، وشريف، محمد)، إضافة إلى شقيقهم جهاد المعتقل إدارياً، وإسلام الذي صدر مؤخراً حكماً بحقه بالسجن المؤبد لينضم إلى أشقائه كضحية لسياسة الاحتلال التعسفية.

#سلطات الاحتلال

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