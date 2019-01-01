سلطة الاراضي تهدم منزلا للمواطن بسام دوحان في خانيونس

غزة / سما/



قالت عائلة فلسطينية في جنوب قطاع غزة ان سلطة الاراضي منزلا للمواطن بسام دوحان في ارض البحر بخانيونس بحجة منع البناء في تلك الاراضي رغم وجود عشرات المنازل التي اقيمت حديثا ولم يتم هدمها.

وقالت العائلة ان المواطن بسام دوحان بات بدون مأوى هو واسرته البالغة ثمانية افراد .. واقاموا خيمة امام منزلهم المهدم متسائلين بأي ذنب يتم هدم منزلنا بطريقة مشابهة لما يجري من تهجير وهدم لمنازل اهلنا في القدس وتدمير للمنازل من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وينفي المواطن دوحان بشدة ادعاءات رئيس سلطة الاراضي ماهر ابو صبحة بانه تاجر اراضي ويقول لقد بعت نصيبي في منزل والدي واشتريت الارض وبنيت المنزل بورثة زوجتي وقال اي عدل هذا عندما تكون المنطقة سكنية ومليئة بالمنازل ولا يتم هدم الا منزلي فقط.

واشار دوحان الى وجود منازل وبيوت تعود ملكيتها لاقارب مسؤولين لم يتم مساسها.وناشد دوحان الجهات المسؤولة انصافه وتعويضه عن الاضرار وايجاد مأوى سريع له ولاسرته مؤكدا انهم باتوا بدون مأوى.



ووجهت العائلة مناشدة للسيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تطالبه بالتدخل وحل الاشكالية ونتحفظ هنا عن نشر الرسالة على الملا لما فيها من تفاصيل تمس اشخاصا تحتاج للتحقق والتحقيق من الجهات المسؤولة قبل نشرها .

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