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الطيبي: هدم البيوت في القدس رغم الحصول على تراخيص جريمة حرب

الإثنين 22 يوليو 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي: هدم البيوت في القدس رغم الحصول على تراخيص جريمة حرب


القدس المحتلة/سما/

 تواجد النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير، في وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس للتضامن مع الأهالي الذين يتعرضون لعمليات هدم لمنازلهم.

وقال د. احمد الطيبي" هذه جريمة حرب، اخلاء بيوت من اهلها وهدمها رغم الحصول على تراخيص من السلطة الفلسطينيه لانها في منطقه أ و ب بادعاء انها تمس امن جدار الضم والتوسع. هذا تماد وتوغل وجزء من سياسة البيت الابيض لشرعنة احتلال القدس وافراغها من اصحابها. القدس كلها محتله وحتى مبادرة اهالي صور باهر بتقديم مخطط مفصل بديل للبناء تم رفضه لتنفيذ هذه الجريمة النكراء."

ووصل للنقطة الاخيرة لحواجز الاحتلال كل من الشيخ محمد حسين مفتي الديار والنائب احمد الطيبي وعدنان غيث محافظ القدس وشادي مطور مسؤول فتح في القدس واخرون.

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