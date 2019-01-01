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وزير اسرائيلي : هدم منازل الفلسطينيين بالقدس قانونية وسنوجه ضربة غير مسبوقة لغزة

الإثنين 22 يوليو 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي : هدم منازل الفلسطينيين بالقدس قانونية وسنوجه ضربة غير مسبوقة لغزة


القدس المحتلة / سما /

قال "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي" جلعاد أردان، اليوم الاثنين، إن عملية هدم المنازل في وادي الحمص شرق القدس المحتلة "قانونية" وتتم بتوافق مع المحكمة العليا.

وزعم في تصريحات لإذاعة كان العبرية، أن تلك المباني تم بنائها بشكل غير قانوني بالقرب من السياج الأمني، وأنها تشكل خطرًا على حياة "الإسرائيليين" وقوات الأمن في المناطق القريبة منها.

وذكر أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية عدة قبيل عملية الهدم، مشيرًا إلى رفض المحكمة العليا طلبًا قدم أمس لتأجيل القرار أو تجميده.

وبين أن 700 شرطي و200 جندي يشاركون في عملية الهدم وتأمين المكان، مرجحًا أن تنتهي المهمة اليوم.

في سياق اخر قال أردان انه إذا شعرنا أنه تم تجاوز حد معين، فإن الضربة على قطاع غزة ستكون غير مسبوقة.

#اردان #غزة #هدم #القدس #وادي الحمص

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