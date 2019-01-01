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اشتية: الهدم في القدس "جريمة حرب"

الإثنين 22 يوليو 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الهدم في القدس "جريمة حرب"


رام الله / سما /

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن عمليات الهدم الإسرائيلية للمساكن الفلسطينية في حي صور باهر، بمدينة القدس، الجارية منذ صباح اليوم الاثنين، "جريمة حرب ضد الإنسانية".

واستنكر "اشتية" في كلمته باجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله، عمليات الهدم وقال إنها "جريمة حرب ضد الانسانية حسب القانون الدولي".

وطالب "اشتية" دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية، بالتصدي لهذه "الجريمة".

وقال إن معظم المباني التي تُهدم "تقع ضمن المناطق المصنفة (أ)، و (ب)، بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، وهذا يعني إن إسرائيل ألغت التصنيفات، وتفرض واقعا جديدا".

ولفت رئيس الحكومة، إلى أن الرئيس محمود عباس أوعز لوزير الخارجية رياض المالكي، بإضافة ملف وادي الحمص للملف المقدم من قبل دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.

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