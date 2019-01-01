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تحولات متواصلة في الرأي العام الاسرائيلي عشية الانتخابات الوشيكة

الإثنين 22 يوليو 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحولات متواصلة في الرأي العام الاسرائيلي عشية الانتخابات الوشيكة


القدس المحتلة / سما /

نشرت القنوات التلفزيونية، مساء أمس، نتائج استطلاعات الرأي، بعد إعلان أييلت شكيد بأنها ستخوض الانتخابات على رأس حزب اليمين الجديد. وتمنح الاستطلاعات لهذا الحزب، بقيادة شكيد، ما بين 6 و8 مقاعد، ليتقدم على تحالف الأحزاب اليمينية. 

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن التحالف بين عمير بيرتس (العمل) وأورلي ليفي أبكسيس (غيشر) يضيف إلى العمل بين مقعد ومقعدين. 

وفحصت استطلاعات الرأي أيضًا احتمال أن تترأس شكيد تحالف الأحزاب اليمينية، وفي هذه الحالة ستحصل القائمة على ما بين 12 و13 مقعدًا في الكنيست.

استطلاع القناة 12

الليكود 30، أزرق أبيض 29، القائمة المشتركة 11، إسرائيل بيتنا 9، يهدوت هتوراة 8، شاس 7، العمل – غيشر 7، اليمين الجديد 6، تحالف أحزاب اليمين 5، ميرتس 4، إسرائيل ديموقراطية 4. هوية 0.

وتم احتساب مقاعد المشتركة على افتراض أنها ستضم الأحزاب الأربعة: الجبهة والعربية الموحدة والعربية للتغيير والتجمع.

وفحص الاستطلاع سيناريو تتصدر فيه أييلت شكيد القائمة الموحدة للأحزاب اليمينية. وفي مثل هذه الحالة، تفوز القائمة بـ 13 مقعدًا، والليكود 28 وأزرق أبيض 29 مقعدًا.

وقد أجري الاستطلاع معهد "مدغام" وIPanel، وشمل 502 مواطنا في عينة تمثل جميع السكان البالغين من جيل 18 عاما وما فوق. وتصل نسبة الخطأ إلى 4.4%. وتم إجراء الاستطلاع في 21 تموز 2019.

استطلاع القناة 11

الليكود 30، أزرق أبيض 30، القائمة المشتركة 10، إسرائيل بيتنا 10، يهدوت هتوراة 8 اليمين الجديد برئاسة شكيد 8، العمل – غيشر 8، شاس 7، ميرتس 5، تحالف أحزاب اليمين 4. إسرائيل ديموقراطية 0. هوية 0.

وفي هذا الاستطلاع أيضا، تم احتساب مقاعد المشتركة على افتراض أنها ستضم الأحزاب الأربعة.

وقد أجري الاستطلاع معهد قنطار، عبر شبكة الأنترنت، وشمل 546 مواطنا من جيل 18 عاما وما فوق. وتصل نسبة الخطأ إلى 4.3%. وتم إجراء الاستطلاع في 21 تموز 2019.

كما فحص هذا الاستطلاع سيناريو تتصدر فيه أييلت شكيد القائمة الموحدة للأحزاب اليمينية. وفي مثل هذه الحالة، تفوز القائمة بـ 12 مقعدًا، والليكود 28 وأزرق أبيض 29 مقعدًا.

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