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ترامب يهنئ نتنياهو لتسجيله رقما قياسيا كرئيس حكومة اسرائيل

الإثنين 22 يوليو 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهنئ نتنياهو لتسجيله رقما قياسيا كرئيس حكومة اسرائيل


القدس المحتلة / سما /

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية بتسجيله رقما قياسيا إذ قضى أطول فترة في سدة الحكم بعد تجاوزه المدة التي قضاها بن غوريون المؤسس لدولة إسرائيل.

وقال ترامب عبر حسابه في تويتر "مبروك بيبي نتنياهو، تحت قيادتك إسرائيل تحولت الى قوة تكنولوجية واقتصادية، الامر الأهم أنك قدت إسرائيل وانت ملتزم بالقيم الديموقراطية، الحرية والمساواة بالفرص، وهي قيم تحملها شعوبنا التي نقودها".

وشكر نتنياهو ترامب على مباركته وقال عبر حسابه في تويتر:"شكرا لك سيادة الرئيس على الكلمات الدافئة، الدعم اللامتناهي والصداقة".

وحطم نتنياهو أمس الاحد الرقم القياسي للمدة التي قضاها رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق دافيد بن غوريون، الذي استمر 13 عاما في سدة الحكم. ويشغل نتنياهو المنصب من عام 2009، اضافة الى ولايته الأولى من 1996 حتى 1999.  

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