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ساري : كل شيء في يوفنتوس مبنيٌ حول رونالدو

الإثنين 22 يوليو 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساري : كل شيء في يوفنتوس مبنيٌ حول رونالدو


وكالات / سما /

وجه الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس رسالة للاعبيه ، مفادها أن كل شيء في الفريق مبني حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولعب يوفنتوس مباراته الإعدادية الأولى ظهر الأحد ، وخسر أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-2 ، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية.

وقال ساري عقب المباراة “كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في يوفنتوس ، لذلك على الجميع مساندة الدفاع باستثناءه هو ، علينا منحه الحرية للعب في أي مكان بالملعب”.

وأشاد ساري بمستوى جونزالو هيجواين الذي سجل هدفاً في المباراة ، بقوله “لقد استفاد من غيابه عن مباريات مهمة حتى اليوم الأخير من مايو ، بينما وصل البقية إلى نهاية الموسم بضغط بدني كبير ، لكنه تدرب بشكلٍ جيد مؤخراً”.

وسئل ساري عن إمكانية عقد صفقات جديدة بعد ماتياس دي ليخت ، ليجيب “لا أريد أن أشغل نفسي كثيراً بالسوق ، ربما هنالك لاعبون لا أعرفهم ومن الأفضل ترك هذا الأمر للإدارة”.

#ماوريسيو ساري #يوفنتوس

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