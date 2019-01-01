  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جاريث بيل يستعد لتحطيم رقماً قياسياً بانتقاله إلى الصين

الإثنين 22 يوليو 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جاريث بيل يستعد لتحطيم رقماً قياسياً بانتقاله إلى الصين


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن عرض مالي ضخم ينتظر المهاجم الويلزي جاريث بيل في حال وافق على الانتقال إلى الدوري الصيني الموسم القادم.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد خلال الساعات القادمة ، وذلك عقب غيابه عن مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية ، والتي انتهت بفوز “البافاريين” بثلاثة أهداف لهدف.

وكشفت صحيفة “تلجراف” البريطانية عن العرض الذي يستعد نادي جوان بكين الصيني لتقديمه من أجل الحصول على خدمات جاريث بيل.

واضافت الصحيفة أن جوان بكين يستعد لجعل بيل صاحب أعلى راتب في تاريخ الدوري الصيني ، من خلال منحه 650 مليون يورو في الأسبوع.

وسيمتد عقد بيل مع النادي الصيني حتى عام 2022 وفقاً للعرض المقدم.

والجدير بذكره أن فترة الانتقالات الصيفية في الصين تغلق في 31 يوليو الحالي ، ويتواجد وكيل الأعمال سيدريك بكامبو في بكين لإمكانية حسم الصفقة.

#جاريث بيل #الصين

الأكثر قراءة اليوم

التنمية تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة بغزة والضفة

فلكيا.. الكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

تقرير صادم: ارتفاع معدلات التلوث الكيميائي و"الميكروبيولوجي" في مياه الشرب في قطاع غزة

هنية: نحن أمام سيناريو أبعد من حدود الجغرافيا وحماس تتحرك وفق ست أولويات!

فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!

تفاصيل وآلية جديدة للصرف.. صرف دفعة مالية للموظفين غدا الاثنين

مالية غزة: الآلية الجديدة للرواتب ستكلف خزينتنا 3.6 مليون شيكل

الأخبار الرئيسية

الجهاد: مجزرة واد الحمص نتيجة مباشرة لصفقة ترامب ولن تمر دون رد

o

الرئيس ينفي أمام المخابرات المصرية فرضه عقوبات على غزة وهذا ما قالته حماس ..

512283M

الاحتلال يخلي المئات من حي وادي حمص ويهدم 100 شقة سكنية

تفاصيل لاول مرة .. جنرال اسرائيلي يكشف : هكذا أسرت حماس الضابط غولدن

كوشنر

كوشنر سيصل الى اسرائيل و 5 دول عربية الاسبوع المقبل لبحث صفقة القرن