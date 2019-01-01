جاريث بيل يستعد لتحطيم رقماً قياسياً بانتقاله إلى الصين

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن عرض مالي ضخم ينتظر المهاجم الويلزي جاريث بيل في حال وافق على الانتقال إلى الدوري الصيني الموسم القادم.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد خلال الساعات القادمة ، وذلك عقب غيابه عن مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية ، والتي انتهت بفوز “البافاريين” بثلاثة أهداف لهدف.

وكشفت صحيفة “تلجراف” البريطانية عن العرض الذي يستعد نادي جوان بكين الصيني لتقديمه من أجل الحصول على خدمات جاريث بيل.

واضافت الصحيفة أن جوان بكين يستعد لجعل بيل صاحب أعلى راتب في تاريخ الدوري الصيني ، من خلال منحه 650 مليون يورو في الأسبوع.

وسيمتد عقد بيل مع النادي الصيني حتى عام 2022 وفقاً للعرض المقدم.

والجدير بذكره أن فترة الانتقالات الصيفية في الصين تغلق في 31 يوليو الحالي ، ويتواجد وكيل الأعمال سيدريك بكامبو في بكين لإمكانية حسم الصفقة.