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وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الإثنين 22 يوليو 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية


وكالات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، 22 يوليو/ تموز، وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما.

وأبلغت وكالة الطاقة الذرية، الدول الأعضاء بوفاة أمانو. وقالت: "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العاميوكيا أمانو".

ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي تولى منصب المدير العام للمنظمة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2009.

الجدير بالذكر، أن يوكيا أمانو هو دبلوماسي ياباني، وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة حتى تم انتخابه مديرا عاما لها.

وولد في محافظة كاناغاوا في اليابان، وبدأ دراسته في جامعة طوكيو عام 1968، وبعد تخرجه من كلية الحقوق، التحق بوزارة الخارجية عام 1972. وخدم أمانو في عدة سفارات لليابان، وتحديدا في فينتيان وبروكسل وواشنطن، كما شغل منصب القنصل العام لليابان في مرسيليا عام 1997، وتخصص في قضايا نزع السلاح والحظر النووي.

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