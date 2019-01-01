الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الطالب الجامعي أسامة إيهاب عثمان عبيدو التميمي (20 عاما) والشاب ثمين احمد الحلايقة من بلدة الشيوخ شمال شرق المدينة، الشاب، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

ومن بلدة دورا جنوب غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وائل يوسف صافي الحروب (21 عاما) والطالب الجامعي لؤي عمرو، والشاب احمد يعقوب علي الشمالي (20 عاما) من مخيم الفوار جنوبا.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمالا محمد عوض ، ان قوات الاحتلال داهمت منطقة القرن شرق البلدة، وفتشت منزل أحد المواطنين واعتقلت الطالب الجامعي مجدي محمد حمد ابو عياش (22 عاما)، كما اختطفت قوات خاصة إسرائيلية وبمساعدة من جنود جيش الاحتلال ومخابراته الأسير المحرر بلال عبد الرحمن إسماعيل عوض (18 عاما) من داخل منزل عائلته بمنطقة ثغرة الشبك المجاورة لـ"بيت البركة" الذي يسيطر عليه المستوطنون شمال بيت أمر على طريق القدس الخليل الرئيسي، حيث تم نقلهما إلى ما يسمى معسكر "عصيون" شمال الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السموع جنوب الخليل وبيت عوا جنوب غرب المدينة، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: رسمي صالح محمد المحاريق، ومحمد إسماعيل أبو غالية السويطي.