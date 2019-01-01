إيران: "اعتقلنا 17 جاسوسا يعملون لصالح وكالة المخابرات المركزية"

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الإثنين، أنه تم الكشف عن شبكة تجسس نشطة تعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية CIA وان الامن الإيراني اعتقل 17 عميلًا نشطًا.

ووفقا للتقارير الواردة من طهران، فإن جميع المشتبه فيهم، سيعتبرون "جواسيس مدربين تدريباً جيداً"، وهم موقوفون الآن وقد صدر ضد بعض منهم حكم بالإعدام. هذا ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تعقيب حول الأمر بعد.

ويأتي الكشف عن شبكة التجسس على ما يبدو في ظل التوتر الذي يسود منطقة الخليج وفي ظل التهديدات المتبادلة بين ايران والدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

ففي يوم الجمعة المنصرم، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن الجيش الأمريكي قد أسقط طائرة بدون طيار إيرانية اقتربت من سفينة حربية أمريكية في منطقة حموري في منطقة مضيق هرمز، بعد مرور حوالي شهر على اسقاط ايران لطائرة استطلاع أمريكية متطورة فوق أراضيها، وهو ما كاد ان يؤدي إلى هجوم أمريكي على الجمهورية الإسلامية.

ووفقا للرئيس ترامب، تم إسقاط الطائرة الإيرانية بعد أن اقتربت الى مسافة تقل عن 1000 متر من السفينة.

ونفى وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف هذه المزاعم، قائلاً: "ليس لدينا أي معلومات تفيد بأننا فقدنا طائرة بدون طيار". كما أعلن الحرس الثوري أنهم نجحوا في الاستيلاء على ناقلة نفط ثالثة، قالوا إنها انتهكت القانون الدولي لأنهم تسللوا إلى إيران.