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امرأة سر الجيش الإسرائيلي

الإثنين 22 يوليو 2019 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة سر الجيش الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

قال قائد ركن الاستخبارات العسكرية في هيئة الأركان العامة بالجيش الاسرائيلي الجنرال تمير هايمن في كلمته التي ألقاها خلال مراسيم تعيين مسؤولة جديدة عن قسم أمن المعلومات بأن الحديث يدور عن منصب ذو أهمية كبيرة لدى الجيش الاسرائيلي.

ووفقا لموقع الجيش فقد تم تعيين العقيد أ وهي امرأة رئيسة جديدة لقسم أمن المعلومات في الاستخبارات العسكرية خلفا للعقيد م الذي شغل ذلك المنصب خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما ويشار إلى قسم أمن المعلومات قد تحول مؤخرا إلى منظومة أركانية يعمل على مستوى هيئة الأركان العامة، كما يوصف رئيسته بإمرأة سر الجيش الاسرائيلي.

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