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ضمن جولة للمنطقة.. كوشنر سيصل الى اسرائيل و 5 دول عربية الاسبوع المقبل لبحث صفقة القرن

الأحد 21 يوليو 2019 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضمن جولة للمنطقة.. كوشنر سيصل الى اسرائيل و 5 دول عربية الاسبوع المقبل لبحث صفقة القرن


القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، أن مستشار الرئيس ترامب سيصل الى اسرائيل ودول عربية الاسبوع المقبل، وذلك لبحث خطة السلام الامريكية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي المعروفة اعلاميا باسم صفقة القرن.

وبحسب اذاعة ريشت كان العبرية، سيصل جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترمب الأسبوع المقبل إلى "إسرائيل" ضمن جولة للمنطقة.

وأضافت الاذاعة العبرية، أنه ضمن الجولة سيزور السعودية والأردن ومصر والإمارات وقطر للبحث في نشر الشق السياسي لصفقة القرن.

ونقلت "ريشت كان" عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولهم: إن جرينبلات والموفد الأمريكي للملف الإيراني برايان هوك، سيرافقان كوشنر في جولته.

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