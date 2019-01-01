  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"نقابة الأطباء" تطالب بسن قانون يجرم المعتدي على الطواقم الطبية

الأحد 21 يوليو 2019 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نقابة الأطباء" تطالب بسن قانون يجرم المعتدي على الطواقم الطبية


رام الله / سما /

 طالبت نقابة الأطباء بسن قانون يجرم المعتدي على الطواقم الطبية، وفرض عقوبات صارمة بالسجن والغرامات المالية الباهظة.

كما طالبت "النقابة"، في بيان صادر عنها، مساء اليوم الأحد، على خلفية الاعتداء على طبيب في مستشفى الشهيد الدكتور ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، بتوفير قوة حماية دائمة وعلى مدار الساعة، إضافة إلى توفير وزيادة عدد الكوادر الطبية وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية.

وقررت "النقابة"، القيام بإجراءات احتجاجية ابتداء من صباح يوم غد، وذلك بوقف العمل في المستشفيات الحكومية ويشمل ذلك العمليات والعيادات على أن يتواجد المناوبون من الأطباء لمتابعة الحالات الموجودة في الأقسام وتحويل الحالات بشكل تدريجي للمستشفيات الخاصة، وأن يكون العمل في أقسام الطوارئ فقط لحالات إنقاذ الحياة بإسعاف المرضى وتحويلها إلى المستشفيات الخاصة والأهلية القريبة.

وأكدت أنه يستثنى من الإجراءات الاحتجاجية أقسام غسيل الكلى، والأورام، وأمراض الدم.

كما قررت النقابة وقف العمل مع عدم التواجد بشكل كامل في مديريات الرعاية الصحية الأولية ومبنى الوزارة في رام الله ونابلس، ويستثنى من ذلك دائرة التحويلات، مطالبة جميع اللجان الفرعية للنقابة بالتواجد في المستشفيات ومتابعة تطبيق هذه الإجراءات.

ويذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية شدد، خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من المجلس الطبي الفلسطيني برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة، في وقت سابق اليوم، على أن الاعتداءات على المشافي الحكومية والكوادر الطبية أمر خطير ومدان، وأنه سيصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بتوفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي لحمايتها من الاعتداءات عليها وعلى كوادرها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: كيف وصلت ملايين الدولارات القطرية إلى قطاع غزة ؟ ثلاث مصادر تجيب

تقرير صادم: ارتفاع معدلات التلوث الكيميائي و"الميكروبيولوجي" في مياه الشرب في قطاع غزة

معاريف: قضية أساسية لا تزال غائبة عن تفاهمات حماس وإسرائيل

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة و ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها

تفاصيل وآلية جديدة للصرف.. صرف دفعة مالية للموظفين غدا الاثنين

الاحتلال: احراق قاعدة عسكرية في الخليل وخسارة معدات متطورة وملايين الشواكل

كابوس صواريخ غزة :ارتفاعٌ حادٌّ بنسبة المُصابين الاسرائيليين بالصدمات النفسيّة والمصانع بطريقها للإغلاق في الجنوب

الأخبار الرئيسية

كوشنر

ضمن جولة للمنطقة.. كوشنر سيصل الى اسرائيل و 5 دول عربية الاسبوع المقبل لبحث صفقة القرن

المصالحة

فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!

كاتب إسرائيلي يهاجم غرينبلات "المحرض" ويصفه بـ"قزم ترامب"

هنية

هنية: نحن أمام سيناريو أبعد من حدود الجغرافيا وحماس تتحرك وفق ست أولويات!

"التنمية الاجتماعية" تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة بغزة والضفة