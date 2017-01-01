فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!

رام الله / سما /

شددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، اليوم الاحد، على تمسكها بخيار المصالحة، لافتة الى استمرار الجهود المصرية التي تبذل حولها.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها وعضو المجلس الثوري أسامة القواسمي، "نحن مستمرون في هذا النهج حتى اللحظة الاخيرة ولا خيار لنا ألا أن نتوحد لمجابهة كل التحديات المحدقة بقضيتنا ووطننا فلسطين و القدس ".

وأضاف القواسمي في حديث اذاعي، أن هناك جهود مصرية ما زالت تبذل، مؤكدا أن حركته تبحث هذا الملف مع المسؤولين المصريين على أساس تنفيذ اتفاق 12 اكتوبر 2017 الموقع في القاهرة.

وأشار إلى أن " حماس وقعت على هذا الملف بمحض إرادتها ولم يضغط عليها أحد، ولذلك نحن ننتظر منهم الموافقة على تطبيق هذا الاتفاق" وفق قوله.

وأوضح المتحدث باسم فتح أنه كان هناك لقاء محتمل اليوم مع المصريين ولكن تم تأجيله إلى غد الاثنين أو بعد غد، مضيفا: " سنستمع إلى وجهة النظر المصرية التي نحترمها ونقدر دورها عاليا".