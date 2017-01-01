  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!

الأحد 21 يوليو 2019 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: الجهود المصرية مستمرة ونتنظر من حماس الموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة!


رام الله / سما /

شددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، اليوم الاحد، على تمسكها بخيار المصالحة، لافتة الى استمرار الجهود المصرية التي تبذل حولها.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها وعضو المجلس الثوري أسامة القواسمي، "نحن مستمرون في هذا النهج حتى اللحظة الاخيرة ولا خيار لنا ألا أن نتوحد لمجابهة كل التحديات المحدقة بقضيتنا ووطننا فلسطين و القدس ".

وأضاف القواسمي في حديث اذاعي،  أن هناك جهود مصرية ما زالت تبذل، مؤكدا أن حركته تبحث هذا الملف مع المسؤولين المصريين على أساس تنفيذ اتفاق 12 اكتوبر 2017 الموقع في القاهرة.

وأشار  إلى أن " حماس وقعت على هذا الملف بمحض إرادتها ولم يضغط عليها أحد، ولذلك نحن ننتظر منهم الموافقة على تطبيق هذا الاتفاق" وفق قوله.

وأوضح المتحدث باسم فتح أنه  كان هناك لقاء محتمل اليوم مع المصريين ولكن تم تأجيله إلى غد الاثنين أو بعد غد، مضيفا: " سنستمع إلى وجهة النظر المصرية التي نحترمها ونقدر دورها عاليا".

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: كيف وصلت ملايين الدولارات القطرية إلى قطاع غزة ؟ ثلاث مصادر تجيب

ما احتمال اصطدام كويكب بالأرض قريبا؟

نتنياهو يفقد رجله في واشنطن

معاريف: قضية أساسية لا تزال غائبة عن تفاهمات حماس وإسرائيل

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة و ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها

وزير الخارجية الأميركي يرفض الاجتماع مع نظيره الاسرائيلي

الاحتلال: احراق قاعدة عسكرية في الخليل وخسارة معدات متطورة وملايين الشواكل

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي يهاجم غرينبلات "المحرض" ويصفه بـ"قزم ترامب"

هنية

هنية: نحن أمام سيناريو أبعد من حدود الجغرافيا وحماس تتحرك وفق ست أولويات!

"التنمية الاجتماعية" تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة بغزة والضفة

تقرير صادم: ارتفاع معدلات التلوث الكيميائي و"الميكروبيولوجي" في مياه الشرب في قطاع غزة

يديعوت: كيف وصلت ملايين الدولارات القطرية إلى قطاع غزة ؟ ثلاث مصادر تجيب