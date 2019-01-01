اشتية يبحث مع نقابة المهندسين سبل الحد من البطالة

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من نقابة المهندسين، برئاسة نقيبها جلال الدبيك.

وبحث رئيس الوزراء مع الوفد العديد من القضايا، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون للحد من البطالة في صفوف المهندسين، من خلال إقامة المشاريع وفتح آفاق عمل مع العديد من الدول.

وأطلع اشتية الوفد على استراتيجية الحكومة وخططها في الحد من البطالة، من خلال إنشاء جامعة تدريب مهني وتقني، وفتح كليات تدريب مهني في الجامعات، ووضع برامج وإدارة موحدة لمراكز التدريب المهني في المحافظات، لتتناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل.

من جانبه، أطلع الوفد رئيس الوزراء على أهم احتياجات النقابة، والخطة الاستراتيجية والتطويرية لها، والتحضيرات الجارية لإقامة مؤتمر الهندسة المدني الدولي الذي ستنظمه النقابة في 25 و26 من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، بحضور وفود دولية.

وأشاد اشتية بالجهود التي تقوم بها نقابة المهندسين، واعدا بدراسة كافة المطالب والاحتياجات والعمل على تنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة.