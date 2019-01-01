تعليق العمل في مرافق الصحة بعد الاعتداء على طبيب بمستشفى ثابت ثابت

طولكرم / سما /

اعلنت نقابة الاطباء عن تعليق العمل في مستشفى الشهيد ثابت ثابت باستثناء الحالات الحرجة في اعقاب الاعتداء على طبيب في قسم الطوارئ من قبل مرافق مريض ما تسبب له بجرح في جبينه احتاج الى خياطة .

وقال الدكتور شوقي صبحة نقيب الاطباء، ان النقابة ابلغت وزارة الصحة انها بصدد التوجه لاخلاء مرافق وزارة الصحة من الأطباء ما لم يتوفر قانون رادع يحمي الطبيب والمريض والعاملين بالمستشفى.

وقال صبحة ان الاعتداءات المتكررة على الاطباء تستدعي تدخلا فوريا وتوفير طاقم امني في المستشفيات ومرافق الصحة لحماية المرضى والعاملين .

وعلم ان قوى الامن اعتقلت المعتدي على الطبيب بمستشفى ثابت ثابت .