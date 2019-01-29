الحكم بالسجن والغرامة على الطالب محمد سمودي

جنين / سما /

حكمت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في سالم، اليوم الاحد على الطالب محمد علي صادق سمودي (22 عاما) من مدينة جنين بالسجن الفعلي 14 شهراً ودفع غرامة مالية قدرها 5 الاف شيكل، اضافة لـ 19 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.

وافاد الصحفي علي سمودي، والد المعتقل محمد ان قوات الاحتلال كانت اعتقلت ابنه من منزله في جنين فجر يوم 29-1-2019، وبعد التحقيق معه لمدة 54 يوماً في اقبية سجني بيتح تكفا وعسقلان، نقلته الى مجدو ثم جلبوع ورفضت طلب محاميخ رياض العارضة الافراج عنه.

واشار السمودي، ان الاحتلال حرم ابنه وهو طالب في كلية التجارة بالجامعة العربية الامريكية من انهاء فصله الدراسي الاخير بسبب اعتقاله، موضحا انه (الزميل علي السمودي) ممنوع امنيا من زيارة ابنه القابع في سجن جلبوع.