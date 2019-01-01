هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري

غزة / سما/

هاتف عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، لتقديم التهنئة إلى مصر بمناسبة النجاح الرائع فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونقل هنية للوزير صبحي تهاني الأسرة الرياضية الفلسطينية لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً بهذا النجاح الكبير في تنظيم العرس القاري "، مؤكداً أن فلسطين في قمة سعادتها بما أظهرته مصر من إبداع وتقدم".

فيما أعرب أشرف صبحي عن بالغ سعادته باتصال هنية مقدماً شكره وتقديره للأسرة الرياضية في فلسطين، مؤكداً أن النجاح المصري بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية هو تتويج لمجهودات كبيرة بذلت من أجل إثبات نجاح مصر في تنظيم المحافل والبطولات القارية والدولية.

يُذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر لاقت نجاح كبير في التنظيم، وهي البطولة الخامسة في تاريخها، حيث نظمت نسخة 1959 وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت الكونغو الديمقراطية اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب، ونسخة 2019 وحصدت الجزائر اللقب.