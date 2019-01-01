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حل الدولتين مات قبل انتخاب ترامب والاحتلال من قتله

تصريحاته تسعى لاستفزاز الفلسطينيين.. كاتب إسرائيلي يهاجم غرينبلات "المحرض" ويصفه بـ"قزم ترامب"

الأحد 21 يوليو 2019 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحاته تسعى لاستفزاز الفلسطينيين.. كاتب إسرائيلي يهاجم غرينبلات "المحرض" ويصفه بـ"قزم ترامب"


سما / وكالات/

هاجم كاتب إسرائيلي الأحد، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، مؤكدا أنه "شخص محرض واستفزازي".

وفي مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية، أوضح الكاتب الإسرائيلي روغل ألفر، أن "اليهودي غرينبلات مبعوث ترامب"، والذي صرح أن "إسرائيل غير مسؤولة عن الوضع الذي نشأ، بل هي ضحية"، هو من "صائغي الصفقة الفاشلة (صفقة القرن) التي طبختها الإدارة الأمريكية لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني... هو مجرد محرض".

وتابع: "هذا القول المدهش يعتبر إنكارا شاملا لواقع ووقائع ثابتة وتوثيق دقيق وواسع لمظالم الاحتلال"، منوها إلى أن "غرينبلات ممن ينكرون الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد ألفر، أن "الادعاء بأن إسرائيل هي ضحية الفلسطينيين، هذا ليس فقط لتجاهل الاحتلال، بل لتبرير أساليبه بشكل شامل وقاطع، ولأن الاحتلال هو فعل مثبت ومتواصل، ينفذ من قبل إسرائيل، فإن تبريره هو مجرد استفزاز رخيص".

وذكر أن "غرينبلات يعتبر أن الضفة ليست محتلة، بل هي مختلف عليها"، مضيفا أنه "لا يشاهد السيطرة العنيفة للجيش الإسرائيلي على المناطق وسرقة الأراضي الفلسطينية، وسحق حقوق الإنسان والإقصاء والاستغلال والعنصرية ونظام الأبرتهايد، وكل المظاهر الواضحة للاحتلال".

واعتبر الكاتب أن المبعوث الأمريكي يسعى إلى "استفزاز الفلسطينيين" بتصريحاته، لافتا إلى أن "استفزاز غرينبلات الشديد؛ أنه أعلن أن إسرائيل لم ترتكب أي أخطاء خلال سنوات النزاع".

وبحسب قول مبعوث ترامب "القزم"، فهو "لا يستطيع التفكير بأي حالة محددة أخطأت فيها إسرائيل أو تجاوزت صلاحياتها، فإسرائيل (بحسب زعم غرينبلات)  تفعل كل ما في استطاعتها في ظروف تحد"، بحسب ما أورده الكاتب الذي نقل عن المبعوث قوله: "مع ذلك، لو أن إسرائيل ارتكبت هنا أو هناك خطأ هامشيا، فلا يوجد أحد كامل".

ونوه إلى أن هذا هو "ملخص الموقف الاستفزازي والحالي لغرينبلات؛ إسرائيل هي ضحية، ولا تتحمل أي مسؤولية عن وضع المناطق، وهي لا تحتلها ولا ترتكب أخطاء ولا تنحرف عن صلاحياتها".

وتابع: "كل التنكيل الممنهج واليومي للجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالفلسطينيين، هو بالمطلق ليس تنكيلا، فالجيش الإسرائيلي والمستوطنون اليهود هم الضحية، وفي الأصل هذا التنكيل بحسب غرينبلات قزم ترامب في الشرق الأوسط؛ مبرر".

وعندما سئل عن موقفه بالنسبة لضم الاحتلال لأراضي المستوطنات بالضفة الغربية، قال: "بسبب عدم وجود مناطق محتلة، بل إنه نزاع يجب حله، وحل الدولتين هو مفهوم بسيط جدا، لأنه لا يمكن تلخيص نزاع معقد جدا بثلاث كلمات".

ولفت الكاتب إلى أن "الحقيقة هي أن حل الدولتين مات قبل انتخاب ترامب، لقد قام الاحتلال بقتله، والآن يمكن تلخيص النزاع المعقد بكلمة واحدة هي أبرتهايد".

وهنا "يجب الانتباه؛ فلو كان غرينبلات يريد حقا إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، لحرص أن يصوغ كلامه بصورة أخرى في المسائل المركزية"، بحسب ألفر الذي أكد مجددا أن "غرينبلات شخص محرض واستفزازي، يريد إثارة غضبهم والضغط لهم على الأزرار أو على النقاط المؤلمة، ورؤية كيف سيقفزون من الألم".

ورأى الكاتب الإسرائيلي أن "غرينبلات هو يهودي يتمتع بكل الحقوق على الأرض، دون أن يطلب منه دفع أي ثمن من الأثمان المرتبطة بذلك".

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