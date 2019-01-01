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"الوقائي" يضبط شاحنة دجاج مهربة في الخليل و آلية ثقيلة مسروقة في جنين

الأحد 21 يوليو 2019 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الوقائي" يضبط شاحنة دجاج مهربة في الخليل و آلية ثقيلة مسروقة في جنين


جنين / سما /

 تمكن جهاز الامن الوقائي من ضبط وإحضار آلية ثقيلة من نوع ( جريدر ) سرقت من احدى شركات المقاولات العاملة في المحافظة بعد عدة ساعات من الابلاغ عن السرقة كما تم القبض على مشبوهين بالقضية وإحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإعادة الآلية الى أصحابها .

من جهة أخرى ضبط الجهاز في محافظة الخليل شاحنة محملة بطيور الدجاج غير معلومة المصدر ولا تحمل اَي شهادات صحية او قانونية في طريقها الى داخل المحافظة حيث قدر عدد طيور الدجاج ب 2000 طير ، و قام الجهاز باستدعاء جهات الاختصاص من وزارة الزراعة والضابطة الجمركية لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول والقانون ، وفي ذات الوقت تم ضبط كمية من السولار المهرب والمغشوش في محافظة الخليل اثناء قيام احد المهربين بمحاولة ادخاله للمحافظة وتم التحرز على الكمية المضبوطة حسب الأصول والقانون لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية .

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