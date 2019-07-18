مؤسسة ياسر عرفات تختتم مخيماتها الصيفية لعام 2019

رام الله / سما /

اختتمت مؤسسة ياسر عرفات مخيماتها الصيفية التي نظمتها مع المؤسسات الشريكة في مواقع مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة ما بين 2 إلى 18/7/2019.

واستهدفت المؤسسة هذا العام 600 شبل وزهرة كانت أعمارهم ما بين 8/13 عام، في7 مخيمات.

وتهدف المخيمات إلى إحياء تاريخ وتراث الرئيس الراحل ياسر عرفات وتنمية الثقافة الوطنية وتعزيز روح المواطنة، وترسيح القيم الوطنية لدى الأطفال المشاركين.

واتسمت المُخيمات الصيفية بتنوع نشاطاتها اللا منهجية المُقدمة للأطفال من خلال المُنشطين، وتوظيف طرق والأدوات لإيصال المعلومة للأطفال مثل الدراما والغناء الوطني والتراثي والكتابة الإبداعية ورواية القصص وزيارة متحف ياسر عرفات والألعاب التعليمية وغيرها.

ونفذت المؤسسة برنامج المخيمات هذا العام بالتعاون مع سبع مؤسسات في مواقع مختلفة من الضفة الغربية والقطاع هي : مركز يافا الثقافي في نابلس، والمركز الثقافي لتنمية الطفل في طولكرم، ومركز فنون الطفل الفلسطيني في الخليل، ونادي الطفل الفلسطيني في رام الله، ومركز لاجئ في بيت لحم، ونادي شباب رام الله، في رام الله، وفي غزة كانت مع مؤسسة البيت الصامد.