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اشتية: سنعمل على توفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي الحكومية

الأحد 21 يوليو 2019 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنعمل على توفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي الحكومية


رام الله / سما /

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من المجلس الطبي الفلسطيني برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة، لبحث عدد من القضايا الهامة.

وشدد اشتية على أهمية قيام المجلس الطبي الفلسطيني بجذب الكفاءات الطبية الفلسطينية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة، معتبرا أن ذلك يساهم في توطين الخدمات الطبية، والتقليل من الاعتماد على التحويلات الطبية الى خارج مشافي وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أن الاعتداءات على المشافي الحكومية والكوادر الطبية أمر خطير ومدان، وأنه سيصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بتوفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي لحمايتها من الاعتداءات عليها وعلى كوادرها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

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