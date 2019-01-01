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العاروري: نحن في مسار واحد مع ايران ومحور المقاومة يقوم بدوره في إفشال صفقة القرن!

الأحد 21 يوليو 2019 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: نحن في مسار واحد مع ايران ومحور المقاومة يقوم بدوره في إفشال صفقة القرن!


طهران /سما/

أكد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاحد، أن هدف واشنطن من صفقة القرن هو ضمان مصالح الكيان الصهيوني وأميركا.

وقال العاروري خلال لقائه رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الاستراتيجية الايراني "كمال خرازي" في طهران، "إن الدول الاقليمية التي تسعى الى التضحية بفلسطين وتطلعات شعوب المنطقة، تقوم بتنفيذ هذه الصفقة، لكن تيار المقاومة وعلى الرغم من اجراءات الحظر المالية والسياسية والعسكرية، اضطلع بدوره في افشال هذه الصفقة، ولن يسمح بتحقيقها".

وأضاف: "نحن في مسار واحد مع الجمهورية الاسلامية على طريق مقارعة الكيان الصهيوني والمستكبرين".

ونقل العاروري تحيات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية" وتقديره لمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية، مضيفا: "نحن في مسار واحد مع الجمهورية الاسلامية على طريق مقارعة الكيان الصهيوني والمستكبرين، ومع الإيمان بالوعد الإلهي، قدمنا الآلاف من الشهداء من أجل تحرير القدس".

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