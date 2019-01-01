ظريف: بولتون يحاول دفع بريطانيا إلى المستنقع

طهران /سما/

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بمحاولة جر بريطانيا إلى "مستنقع"، مشددا على ضرورة توخي الحذر والحكمة في مواجهة دسائسه.

وكتب ظريف عبر "تويتر"، اليوم الأحد، "بعد فشله في استدراج دونالد ترامب للدخول في حرب القرن، وخوفا من انهيار فريقه، "الفريق بي"، ها هو يحوّل سمومه نحو بريطانيا، على أمل جرها للمستنقع".

وأضاف أن "الحذر والحكمة هما السبيل الوحيد لإحباط هذه المكائد".

وكان ظريف قد اتهم "فريق بي" الذي يضم برأيه مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بالوقوف وراء احتجاز ناقلة محملة بالنفط الإيراني في جبل طارق في 4 يوليو، في خطوة عبّر بولتون عن ترحيبه بها.

وردت طهران على احتجاز ناقلتها باحتجاز ناقلة بريطانية في مضيق هرمز قبل يومين، ما زاد من حدة التوتر في علاقاتها مع لندن، التي وصفت الحادث بأنه "خطوة عدائية" وتوعدت طهران رد "مدروس وقوي".