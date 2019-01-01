  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أول رد مصري رسمي على قرار "البريطانية" تعليق رحلاتها إلى القاهرة

الأحد 21 يوليو 2019 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول رد مصري رسمي على قرار "البريطانية" تعليق رحلاتها إلى القاهرة


القاهرة /سما/

قال عضو مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات إن قرار "الخطوط الجوية البريطانية" تعليق رحلاتها لمطار القاهرة غلب عليه الطابع السياسي وليس هناك ما يبرره".

وقال عضو مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات إلهامي الزيات وفقاً لموقع "سبوتنيك" اليوم الأحد، "أعتقد أن قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية تعليق الرحلات لمدة أسبوع، ليس هناك ما يبرره، وقد غلب عليه الطابع السياسي".

وأضاف "هناك مخاوف أمنية لدى البريطانيين، وهذه المخاوف لا تقتصر على مصر، على خلفية تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وزادت هذه المخاوف مع التهديدات الإيرانية وبعد احتجاز سفينة في مضيق هرمز".

وتابع الزيات "هناك خطوط جوية كثيرة تعمل بين القاهرة ولندن من دون أي مشاكل ولم تعلق أي منها رحلاتها ولم تتأثر حركة الطيران بالمطار بقرار الشركة البريطانية".

وحول الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة، قال الزيات "الإجراءات الأمنية مشددة بالأساس، وأعتقد أنه لن تكون هناك إجراءات إضافية أو زيادة على الركاب في ظل الإجراءات الحالية الكافية لتامين الرحلات. حركة الطيران في مطار القاهرة والمطارات الأخرى تسير بشكل منتظم ولم تتأثر بقرار الشركة البريطانية".

كانت شركة الخطوط البريطانية قد أعلنت أمس السبت وقف رحلاتها لمصر لمدة سبعة أيام من دون تحديد سبب، كما أعلنت شركة الطيران الألمانية وقف رحلاتها أمس السبت قبل أن تعود وتستأنفها اليوم الأحد.

ومن جانبها أعلنت شركة مصر للطيران زيادة المقاعد على الرحلات المتوجهة لمطار هيثرو في انجلترا، وتسيير رحلة إضافية يومية لتعويض توقف الرحلات من الشركة البريطانية.

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على أكثر المدن أمانا أو خطورة بالعالم في 2019

ما احتمال اصطدام كويكب بالأرض قريبا؟

نتنياهو يفقد رجله في واشنطن

الرئيس: لن نقبل بورشة المنامة وجاهزون لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة فوراً دون تأخير

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة و ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها

وزير الخارجية الأميركي يرفض الاجتماع مع نظيره الاسرائيلي

الاحتلال: احراق قاعدة عسكرية في الخليل وخسارة معدات متطورة وملايين الشواكل

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية: نحن أمام سيناريو أبعد من حدود الجغرافيا وحماس تتحرك وفق ست أولويات!

"التنمية الاجتماعية" تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة بغزة والضفة

تقرير صادم: ارتفاع معدلات التلوث الكيميائي و"الميكروبيولوجي" في مياه الشرب في قطاع غزة

يديعوت: كيف وصلت ملايين الدولارات القطرية إلى قطاع غزة ؟ ثلاث مصادر تجيب

معاريف: قضية أساسية لا تزال غائبة عن تفاهمات حماس وإسرائيل