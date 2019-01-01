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النخالة: لا نريد التصعيد في لبنان ونسعى لحل مشكلة قانون العمل بالحوار

الأحد 21 يوليو 2019 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: لا نريد التصعيد في لبنان ونسعى لحل مشكلة قانون العمل بالحوار


غزة / سما/

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة: "إن الفصائل الفلسطينية في لبنان تناقش قرار وزير العمل اللبناني الذي يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، وتعمل على إيجاد صيغة تفاهم بعيدا عن تصعيد الأوضاع".

وأضاف القائد النخالة في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: لا نريد تصعيد الوضع وإحداث شرخ في الساحة اللبنانية، لنضمن حقوق الشعب الفلسطيني المدنية وحقوق العمال، نحن نسعى لحل الموضوع بالحوار".

وتابع: لدينا عتب كبير على الإخوة في لبنان عندما يساووا العامل الفلسطيني بالعامل الوافد، لأن ذلك سيترتب عليه إجراءات كبيرة باعتبار الفلسطيني وافدا أيضا، في حين أنه هو لاجئ تقع عليه ظروف مختلفة، ونتوقع من المؤسسة الرسمية اللبنانية ومن الشعب اللبناني أن يكون هناك خصوصية للاجئين الفلسطينيين".

وأكد النخالة وجود مساعي لإبرام صيغة تفاهم ترضي الجميع بما لا يجحف بحق العمال الفلسطينيين.

وكان وزير العمل اللبناني، أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية "غير الشرعية" في 10 تموز/ يوليو الجاري، طالت اللاجئين الفلسطينيين، وتشمل هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.

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