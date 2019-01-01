نائب االعمادي يصل غزة بعد مغادرته لساعات

غزة / سما/

وصل خالد الحردان نائب السفير القطري العمادي، مساء اليوم الاحد، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع، وذلك بعد مغادرته لساعات.

وبحسب المكتب الاعلامي للمعابر، وصل نائب السفير القطري خالد الحردان لقطاع غزة بعد مغادرته لعدة ساعات عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز".

وفي وقت سابق من اليوم، غادر الوفد القطري برئاسة خالد الحردان نائب رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، القطاع عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وغادر مع حردان مدير الصندوق القطري مسفر المهاجري، الذي رافقه بزيارته للقطاع، لمتابعة ملفات خط كهرباء 161، والمستشفى الميداني شمال غزة.