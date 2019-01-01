مالية غزة: الآلية الجديدة للرواتب ستكلف خزينتنا 3.6 مليون شيكل

غزة / سما /

قال وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، اليوم الاحد، إن الزيادة الجديدة في رواتب الموظفين تكلف خزينة الوزارة 3.6 مليون شيكل إضافية، على سلّم الرواتب.

وأوضح الكيالي في تصريح صحفي لوكالة "الراي" الحكومية، أن آلية صرف رواتب الموظفين الجديدة يستفيد منها قرابة 33600 موظف، من فئة 1200 شيكل وحتى 3600 شيكل.

وأكد الكيالي أن الآلية الجديدة، مستمرة خلال الأشهر القادمة، وليست مرتبطة بدفعة شهر مايو فقط.

وكشفت وزارة المالية عن الآلية الجديدة لرواتب موظفي غزة، موضحة أن الرواتب من 1200 الى 3600 شيكل، سيجري صرف ( 1200 شيكل + 10% من (اجمالي الراتب المتبقي بعد خصم 1200 شيكل)) .