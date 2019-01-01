قناة عبرية تكشف: وفود عربية ستزور إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية، اليوم الأحد، أن وفودًا من دول عربية وخليجية ستزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة بدعوة من وزارة الخارجية.

وبحسب القناة، فإن تلك الوفود ليست رسمية، ولكنها تضم إعلاميين وناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي من عدة دول منها الإمارات والسعودية والبحرين.

وأشارت إلى أنه تم توجيه دعوة إلى 4 سعوديين للمشاركة، حيث رفض اثنان منهم الدعوة خشيةً من تبعات زيارتهم، ووافق آخران على الزيارة، وسيحاولان الحصول على موافقة الخارجية السعودية التي أشارت أنها لا تملك أي علاقات مع إسرائيلي ولا يمكنهما الحصول على تصريح بالسفر، فقدما طلبهما لى العائلة المائلكة للحصول على إذن ولم يتلقا إجابة.