تفاصيل اجتماع وفد حماس برئاسة العاروري مع خرازي في طهران

طهران /سما/

استقبل كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، اليوم الأحد، صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ووفد الحركة الذي وصل ظهر أمس إلى طهران.

وأكد خرازي - حسب وكالات إيرانية - خلال الاجتماع، على استمرار دعم ايران للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن تحرير فلسطين والقدس أحد تطلعات بلاده.

وأشار إلى أن إيران ومنذ بداية الثورة الإسلامية بذلت جهودًا حثيثة لدعم المقاتلين الفلسطينيين.

من جانبه، عبر العاروري عن شكره لمواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية، معربًا عن أمله في استمرار التعاون الأخوي بين إيران وفلسطين حتى تحرير القدس.

وفي معرض إشارته إلى الحظر الغربي على إيران، قال: آمل في أن يتم إلغاء هذا الحظر في أسرع وقت ممكن. كما نقلت عنه تلك الوكالات.

وكان وفد رفيع المستوى من حركة حماس وصل أمس طهران في زيارة وصفتها الحركة بـ "المهمة". حيث يضم الوفد موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وحسام بدران وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي.