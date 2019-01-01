  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل اجتماع وفد حماس برئاسة العاروري مع خرازي في طهران

الأحد 21 يوليو 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع وفد حماس برئاسة العاروري مع خرازي في طهران


طهران /سما/

 استقبل كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، اليوم الأحد، صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ووفد الحركة الذي وصل ظهر أمس إلى طهران.

وأكد خرازي - حسب وكالات إيرانية - خلال الاجتماع، على استمرار دعم ايران للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن تحرير فلسطين والقدس أحد تطلعات بلاده.

وأشار إلى أن إيران ومنذ بداية الثورة الإسلامية بذلت جهودًا حثيثة لدعم المقاتلين الفلسطينيين.

من جانبه، عبر العاروري عن شكره لمواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية، معربًا عن أمله في استمرار التعاون الأخوي بين إيران وفلسطين حتى تحرير القدس.

وفي معرض إشارته إلى الحظر الغربي على إيران، قال: آمل في أن يتم إلغاء هذا الحظر في أسرع وقت ممكن. كما نقلت عنه تلك الوكالات.

وكان وفد رفيع المستوى من حركة حماس وصل أمس طهران في زيارة وصفتها الحركة بـ "المهمة". حيث يضم الوفد موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وحسام بدران وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي.

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. صرف الـ 100$ اليوم الاحد عبر البريد

تعرف على أكثر المدن أمانا أو خطورة بالعالم في 2019

ملادينوف يتهم السلطة الفلسطينية بخنق السكان بقطاع غزة ويتحدث عن الاوضاع الامنية!

ما احتمال اصطدام كويكب بالأرض قريبا؟

نتنياهو يفقد رجله في واشنطن

الرئيس: لن نقبل بورشة المنامة وجاهزون لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة فوراً دون تأخير

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة و ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها

الأخبار الرئيسية

"التنمية الاجتماعية" تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون للاسر الفقيرة بغزة والضفة

1

صحيفة عبرية: تسهيلات اقتصادية إسرائيلية للسلطة الفلسطينية خشية انهيارها

تقرير صادم: ارتفاع معدلات التلوث الكيميائي و"الميكروبيولوجي" في مياه الشرب في قطاع غزة

يديعوت: كيف وصلت ملايين الدولارات القطرية إلى قطاع غزة ؟ ثلاث مصادر تجيب

معاريف: قضية أساسية لا تزال غائبة عن تفاهمات حماس وإسرائيل