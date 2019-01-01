اشتية يعين حرب وكيلا لوزارة الداخلية

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء وزير الداخلية د. محمد اشتيه، صباح اليوم الاحد، عن تعيين يوسف حرب قائما بأعمال وكيل وزارة الداخلية خلفاً للواء محمد منصور وجاء ذلك خلال حفل تكريم اقيم في وزارة الداخلية للواء منصور.

يشار الى ان يوسف حرب من سكان مخيم بلاطة تولى مدير عام داخلية نابلس ثم مدير عام الاحوال المدنية والجوازات في المقر ثم منصب وكيل مساعد لشؤون المديريات ثم وكيل مساعد للاحوال المدنية والجوازات.

كما يشغل رئيس الهيئة الإدارية لمركز شباب بلاطة، وحاصل على شهادة ماجستير إدارة تربوية من جامعة القدس، متزوج له 3 أبناء وبنتين.وعرف حرب بسجله النضالي الطويل حيث أنه اعتقل العديد من المرات خلال السنوات من 1982-1988 تاريخ أبعاده إلى لبنان ثم غادرها إلى تونس ثم الجزائر ليعود إلى أرض الوطن بعد اتفاق اوسلو.