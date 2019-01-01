دلاسال بيت لحم يتوج بطلا للدوري النسوي لكرة السلة

بيت لحم / سما /

توج فريق دلاسال بيت لحم النسوي بطلا للدوري الفلسطيني بكرة السلة 2019 بعد فوزه في نهائي "الفاينل" على حامل اللقب دلاسال القدس في المباراة الثانية والحاسمة بينهما والتي انتهت بنتيجة 66-50.

وكان الفريق التلحمي قد حقق الفوز باللقاء الأول ايضا، لينهي الفاينل بالفوز باللقائين ليتوج باللقب بجدارة واستحقاق.

وجاءت المباراة الختامية قوية من الفريقين منذ البداية كونها نهائية وحاسمة لدلاسال القدس الذي خسر مباراته الأولى في الفاينل وعليه التعويض في هذا اللقاء من أجل اقامة مباراة ثالثة حاسمة يعود فيها الفريق المقدسي للاجواء والمنافسة خاصة انه حامل اللقب، فيما لعب فريق بيت لحم لحسم النهائي والتتويج بعيدا عن اللقاء الثالث، كونه فاز بالأول ويريد انهاء المهمة دون خسارة، ولم يهزم بالدوري واخذ العلامة الكاملة، لذلك لعب بهذا النفس القوي.

ومنذ البداية كان واضحا تصميم الفريقين على الفوز، ما ادى لتقديمهما مباراة كبيرة ومستوى جيد يليق بهما وبنهائي دوري طويل لأول مرة يلعب بهذه الطريقة ذهابا وايابا والفاينل فور والنهائي، وبعد اداء مقنعا من الفريقين طيلة عمر اللقاء في ارباعه وتقدم وتقليص الفارق بينهما واللعب هجمة بهجمة وسلة بمثلها لتكون الغلبة في النهاية للفريق التلحمي الذي تفوق في الختام محققا فوزا مستحقا جاء باداء جميل جماعي وفردي من الكتيبة التلحمية التي وضعت نصب اعينها منذ البداية الوصول للتتويج.

كما كان هناك بصمة واضحة للمدرب نادر عليان ولمساعده أسامة أبو جابر في ادارة مباريات الفريق طوال عمر الدوري بنجاح باهر لتكون العلامة الكاملة للفريق بجدارة وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة حتى على مستوى دوري جوال الممتاز للرجال أو التصنيفي فكل الفرق تلقت هزائم باستثناء دلاسال بيت لحم حامل لقب الدوري النسوي 2019.

حكم اللقاء: الدولي عنان دراغمة، وخالد سمحان، وبشير عبد العزيز، وراقبها خالد شعبان وعلى الطاولة طاقم بيت لحم التحكيمي.

وهنأ رئيس الاتحاد ابراهيم حبش الفريق التلحمي بفوزه باللقب عن جدارة واستحقاق، مؤكدا دعم الاتحاد للدوريات النسوية في كل الفئات العمرية وبالذات لهذا الدوري الذي نجح نجاحا باهرا، كما بارك لفريق دلاسال القدس الوصافة.

وشكر حبش جميع أركان السلة النسوية وجميع الاندية المشاركة بالدوري متمنيا أن يكون الدوري المقبل افضل وبأندية اكثر.