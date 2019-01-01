تفاصيل وآلية جديدة للصرف.. صرف دفعة مالية للموظفين غدا الاثنين

غزة / سما /

أعلنت نقابة الموظفين في غزة أن وزارة المالية ستصرف رواتب موظفي غزة يوم غد الاثنين، بآلية جديدة.

وكشف نقيب الموظفين يعقوب الغندور، اليوم الأحد ، عن الآلية الجديدة، مؤكدا أنّها تأتي في سياق تحقيق العدالة بين فئات الموظفين.

وأوضح أن من يحصل على راتب بقيمة 1200 شيقل فما دون، سيصرف له راتب كامل غداً الاثنين.

أما من يحصل على راتب أكثر من 1200 شيقل وحتى 3600 شيقل، فسيجري ضرب الفرق بين قيمة الدفعة المالية وراتبه الإجمالي الكامل بـ10%.

أما من راتبه أكثر من 3600 شيقل، فسيتقاضى 40% من الراتب.

فمن راتبه 2200 شيكل مثلا، فسيتم إضافة 10% من فرق الراتب الكامل عن الدفعة، أي سيحصل على 1200 شيكل مضافا لها 100 شيكل.

وقال إن الصرف يوم غد عن شهر مايو، فيما تم تحويل راتب إبريل للمستحقات.

وبين أن الصرف يوم غد سيكون لفئة لمن هم راتبهم 1200 شيقل فاقل، ويوم الثلاثاء لمن هم أعلى من 1200 شيكل، لافتا إلى أن نظام الفئات سيتم تغييره والعمل بنظام النسب.