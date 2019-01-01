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دائرة المخدرات بوزارة التنمية تعقد لقاءات توعوية حول أضرار المخدرات

الأحد 21 يوليو 2019 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نظمت دائرة المخدرات التابعة للإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية لقاء توعوياً حول مخاطر المخدرات وأضرارها استهدفت نزلاء مركز التأهيل والإصلاح / الظاهرية الذي عقد في مقر المركز ،وألقى المحاضرة مدير مؤسسة المقدسي عصام جويحان ومدير مكتب التنمية في البلدة القديمة الخليل.

وفي ذات السياق عقد مكتب التنمية لقاء آخر استهدف أولياء الأمور والأمهات تم عقده في مقر دار محافظة الخليل، بواسطة سفيان شريتح من أمن مكافحة المخدرات وسفيان شريتح ومدير مكتب البلدة القديمة عرفات شوامرة.

تلى ذلك زيارة كل ايمان عدوي دائرة المخدرات وعرفات شوامرة الى مركز التأهيل والإصلاح الظاهرية لتنسيق لعقد سلسلة محاضرات تستهدف النزلاء لشرح الجوانب السلبية للمخدرات من جميع نواحيها الصحية والاجتماعية والدينية والنفسية كي تشكل وعي لدى النزلاء، ورسالة يحملوها لذويهم وأصدقائهم بعد خروجهم من المركز.

بدورها قالت ايمان عدوي "أن الوزارة اليوم تسعى بكل جهد ممكن لبناء شراكات قوية تمكنها من تقديم الخدمة الاجتماعية والمجتمعية".

مؤكدة أن تقديم خدمات اجتماعية للنزلاء له شأن كبير في حماية أسرهم خارج أسوار مركز الإصلاح والتأهيل مركزاً على الرعاية اللاحقة للنزلاء وأهمية الوقاية بهذا الصدد.

#وزارة التنمية

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